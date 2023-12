Teslabot, altro che CGI: il nuovo video di Musk vi farà cascare dalla sedia

Un recente video dei Tesla Bot intenti a smitragliare un Cybertruck ha mandato in tilt i social tra chi sosteneva che fosse un footage reale e chi, invece, sosteneva fosse nient'altro che CGI. L'ultimo video di Tesla Optimus lascia ben poco spazio all'immaginazione.

A condividerlo sono stati sia l'account ufficiale di Tesla Optimus che lo stesso Elon Musk. Protagonista è chiaramente l'ultima versione del robot umanoide, Tesla Optimus - Gen 2, in via di sviluppo in casa Tesla, pronta a convincere anche i più scettici circa le sue potenzialità.

Il robot viene mostrato in diverse situazioni di tutti i giorni e a colpire è principalmente la fluidità dei movimento, non certo paragonabile alle capacità umane ma molto convincente per essere un "pezzo di ferraglia", come direbbe qualcuno. Il merito è dei nuovi attuatori di ultima generazione per collo e articolazioni.

Anche le mani sono state rinnovate con sensori tattili e il passaggio più sbalorditivo è quello in cui vediamo il Tesla Bot intento a maneggiare un uovo, mettendo in mostra le sue eccezionali doti di manipolazione, anche di oggetti particolarmente delicati.

Tra le specifiche, Tesla spiega di essere riuscita a ridurre il peso di 10 Kg e di aver raggiunto il 30% di velocità in più nella camminata grazie al nuovo hardware.

Potete dare un'occhiata al video scorrendo più in basso in questa notizia. Cosa ne pensate delle nuove capacità di Optimus? Fatecelo sapere nei commenti!