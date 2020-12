È stato trovato un tesoro di una principessa coreana del V secolo

Il sovrano Park Hyeokgeose della Corea fondò tre importanti città nel 57 dopo Cristo: Baekje, Goguryeo e Silla. Recentemente, gli archeologi hanno scoperto centinaia di corredi funerari nella tomba di una principessa di Silla, sepolta nella città di Gyeongju, nella provincia di Gyeongsang.

La scoperta è stata fatta durante gli scavi (iniziati ormai nel lontano 2014) da parte della divisione dell'Istituto nazionale di ricerca del patrimonio culturale (NRICH) nella città costiera di Gyeongju, l'ex capitale dell'ormai perduto regno di Silla. La tomba è stata identificata all'interno di un tumulo funerario di medie dimensioni.

La camera era fatta di legno con pali di pietra e al suo interno, una volta, erano contenuti i resti umani, oramai ridotti in polvere. Gli archeologi, infatti, ritengono che la camera funeraria risalga al V secolo dopo Cristo. Le scoperte effettuate recentemente sono: ornamenti, orecchini e ciondoli d'oro; una corona e ornamenti in bronzo dorato; braccialetti d'oro e d'argento, un coltello d'argento ornamentale e centinaia di pietre del gioco da tavolo strategico "Go".

"Si stima che l'altezza della persona sepolta sia di circa 150 centimetri. Le piccole dimensioni della corona di bronzo dorato e di altri accessori indicano che la tomba era per una donna. La persona portava anche un coltello d'argento ornamentale, invece di un pugnale decorato che si trova tipicamente nelle tombe dei re, suggerendone il sesso", afferma un funzionario di NRICH al KoreaTimes.

Per quanto riguarda le ultime scoperte di questo genere: a Pompei sono stati trovati due corpi intatti, mentre in Egitto sono stati portati alla luce 14 sarcofagi sigillati.