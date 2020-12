Un tesoro si riversa sulle coste del Venezuela: oro e speranza ai pescatori del posto

È proprio vero che a volte il mare può regalarci qualcosa di inaspettato, e lo sanno bene gli abitanti di Guaca, in Venezuela, dove la mareggiata ha iniziato a riportare sulla spiaggia moltissimi gioielli preziosi come anelli, bracciali e medaglioni.

Persino per gli abitanti del posto sembrava una di quelle favole da Mille e una Notte, in cui il tesoro segreto viene abbandonato alla culla dei flutti marini per essere elargito ai più bisognosi, i veri vincitori del racconto. Quello che è accaduto nel villaggio di Guaca non si discosta molto da questo breve sunto.

È una "manna" che sembra stia continuando già da diversi mesi, da quando a settembre ci fu il primo ritrovamento: la storia comincia con la scoperta di un medaglione d’oro con l’immagine della Madonna da parte un 25enne del posto, Yolman Lares. Il ragazzo, racconta al New York Times, dice di aver cominciato a tremare e ad urlare dalla gioia: “Era la prima volta che mi capitava qualcosa di speciale, era un segno di Dio”.

Anche i compaesani di Lares - per lo più tutti poveri pescatori della costa caraibica venezuelana - hanno visto in quel ritrovamento un segno del destino, una benedizione divina per una comunità messa in ginocchio dalla profonda crisi economica che da tempo attanaglia l'intero paese. A quella prima scoperta ne sono seguite poi molte altre e nel villaggio si è scatenata una vera e propria caccia al tesoro con decine di persone intente a scavare e rimestare nella sabbia.

Sembra che la ricerca in questi mesi abbia portato alla luce centinaia di gioielli di vario tipo sia d'oro sia d'argento, come ornamenti per capelli, collane, anelli e pepite d'oro. Stando a diversi pareri degli abitanti, alcuni oggetti preziosi sarebbero di provenienza e fabbricazione europea: Belgio, Gran Bretagna, tutti commercializzati all'inizio del Ventesimo secolo, aggiungendo anche un valore "antico" ai ritrovamenti. In molti hanno confermato di aver rivenduto le loro scoperte, realizzando circa 1.500 dollari di guadagno.

Nessuno sa da dove provenga l'oro né come sia finito a sparpagliarsi lungo tutta la costa di Guaca. Il mistero si è già fuso con il folklore del posto e le spiegazioni più blasonate attingono a piene mani dalle leggende dei pirati caraibici. Anche dopo secoli i gran bucanieri continuano a lasciare un segno!

Non è la prima volta che la Natura permette a qualche persona meno fortunata di arricchirsi: di recente, un uomo ha rivenduto un meteorite caduto nel suo giardino ed è diventato milionario.