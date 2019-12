Grazie a TESS, gli scienziati hanno scoperto un nuovo pianeta gioviano caldo

Un pianeta gioviano caldo è un mondo extrasolare la cui massa è confrontabile o superiore a quella di Giove ma che, a differenza di quanto avviene nel sistema solare, dove il nostro gigante gassoso orbita a circa 5 UA dal Sole, orbita molto vicino alla propria stella madre.

"I giganti caldi, definiti vagamente come sistemi con periodi superiori a 10 giorni, sono abbastanza vicini alla loro stella da essere probabilmente sottoposti a una migrazione significativa, ma non così vicini da cancellarli definitivamente", afferma il Dr. Andres Jordan dell'Universidad Adolfo Ibanez e del Millennium Institute for Astrophysics.

"Ma mentre è chiaro che questi sistemi sono molto interessanti, la popolazione di giganti caldi noti attorno alle stelle vicine è ancora molto piccola." Rinominato TOI-677b, il nuovo gioviamo caldo è stato rilevato dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. "Abbiamo seguito la stella ospite, TOI-677, con diversi spettrografi per effettuare la scoperta", spiegano gli astronomi.

TOI-677b è circa 1.2 volte più grande e massiccio di Giove. TOI-677, invece, è una stella di tipo F che dista circa 464 anni luce dalla Terra. Conosciuta anche come HD 297549 e 2MASS J09362869-5027478, questo astro è leggermente più grande e più massiccio del Sole, con un'età di circa 2.92 miliardi di anni. Il pianeta, invece, orbita attorno alla sua stella ogni circa 11 giorni su un'orbita eccentrica. Altri studi verranno effettuati in merito alla scoperta e verranno pubblicati sull'American Astronomical Society.