Tessera Sanitaria e Codice Fiscale sono la stessa cosa? Ecco che cambia

Negli ultimi giorni abbiamo a più riprese parlato della Tessera Sanitaria, lo strumento rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze che negli ultimi tempi ha assunto ancora più importanza in quanto viene utilizzato per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Ma Codice fiscale e Tessera Sanitaria sono la stessa cosa?

Il Codice Fiscale è il codice alfanumerico che viene generato al momento della registrazione presso l'ufficio anagrafe ed identifica il cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

La Tessera Sanitaria sulla parte frontale presenta proprio il numero di codice fiscale, ma la differenza è che su quella posteriore troviamo il numero della TS che, appunto, deve essere inserito al momento dell'adesione alla campagna vaccinale.

La Tessera Sanitaria viene inoltre utilizzata per le prestazioni sanitarie (quando si va dal medico, quando si acquista un medicinale, quando si prenota un esame o si effettua una visita) ed è anche dotata di un codice a barre che permette di richiedere la detrazione del 19% delle spese dei medicinali. Inoltre, può anche fare da Carta Nazionale Servizi (qui spieghiamo come attivare la Tessera Sanitaria come CNS).

Il decreto legge 296/2003 convertito in legge ha predisposto la "generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria". Negli anni precedenti il Ministero dell'Economia inviava ai cittadini italiani un tesserino verde in cui era presente solo l'anagrafica ed il codice fiscale. Con questo decreto, in base a quanto stabilito dall'UE, è stato mandato in pensione.

La Tessera Sanitaria quindi sostituisce a pieno il tesserino plastificato del codice fiscale.

Se volete sapere come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, vi rimandiamo al nostro approfondimento.