Della Tessera Sanitaria abbiamo a più riprese discusso su queste pagine e vi abbiamo spiegato come fare per attivarla come Carta Nazionale dei Servizi. Tuttavia, dopo aver sviscerato a lungo il tema c’è un aspetto che non abbiamo trattato: la tessera sanitaria sostituisce il tesserino del codice fiscale?

I più grandi infatti ricorderanno che fino a qualche anno fa era diffuso un tesserino bianco e verde, inviato direttamente dal Ministero dell’Economia e Finanze, in cui era presente il codice fiscale e tutti i dati anagrafici del cittadino.

Con l’introduzione della nuova tessera sanitaria, però, è inutile portare dietro quel vecchio tesserino (se ce l’avete ancora). Il Ministero infatti spiega che “la Tessera Sanitaria, anche se scaduta, resta comunque valida come codice fiscale e può essere utilizzate dalle farmacie per il rilascio dello "scontrino parlante".

Se volete sapere se la tessera sanitaria è attiva, potete consultare direttamente la nostra guida che vi spiega attentamente come fare. Se la vostra tessera e scaduta e volete richiederne una nuova, invece, vi rimandiamo alla FAQ dedicata. Ricordiamo che alla scadenza della Tessera Sanitaria non bisogna fare assolutamente nulla, dal momento che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero provvederanno ad inviare la tessera nuova. Se non l’avete ricevuta però consigliamo comunque di rivolgervi allo sportello più vicino per farne richiesta.