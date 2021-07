La Tessera Sanitaria può essere utilizzata anche se scaduta? Ecco quando

Avete appena scoperto che la vostra Tessera Sanitaria è scaduta e l'Agenzia delle Entrate ancora non vi ha inviato il nuovo tesserino. Come si può utilizzare il documento? Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, la Tessera Sanitaria anche se scaduta è valida per alcuni utilizzi.

Nello specifico, è previsto che la Tessera Sanitaria scaduta possa essere utilizzata come certificazione del Codice Fiscale, in quanto su di essa è comunque presente il numero di Codice Fiscale che non cambia indipendentemente dalla scadenza ed è univoco ed assegnato al momento della registrazione presso l'ufficio anagrafe.

Ma non solo, perchè nella documentazione ufficiale del Ministero scopriamo che la Tessera Sanitaria scaduta può essere utilizzata per agevolare le farmacie e le strutture sanitarie nell’acquisizione del codice fiscale, per il rilascio dello "scontrino parlante" attraverso il codice a barre presente sulla parte posteriore.

Se volete sapere cosa fare se la Tessera Sanitaria è scaduta, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche settimana fa. Se invece volete visualizzare la vostra Tessera Sanitaria online, il che è particolarmente utile per ottenere il numero identificativo del documento che serve per prenotare il vaccino anti-Covid19, è disponibile una nostra guida dedicata. E' però necessario dotarsi di almeno le credenziali SPID.