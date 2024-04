Vicino il test della prima atomica c'era una scuola, e per gli studenti non finì bene

Era un luglio del 1945 quando Barbara Kent, allora dodicenne, si trovava in un campo estivo di danza, ignara che la sua vita e quelle delle sue compagne sarebbero state segnate per sempre. Quel 16 luglio, la terra sotto di loro tremò e il cielo, si illuminò di una luce innaturale: la prima bomba atomica della storia venne fatta detonare "vicino".

Dal cielo iniziarono a cadere anche dei "fiocchi" e le ragazze iniziarono a raccoglierli e a giocarci. Però non era neve, purtroppo, ma cenere radioattiva, residuo della prima esplosione atomica condotta dal governo degli Stati Uniti a poco più di 80 chilometri di distanza, presso il sito di test Trinity.

Quel giorno segnò l'inizio di un ciclo di malattie e morti, un'eredità di dolore che ancora oggi grava sulle comunità locali, trascurate e non riconosciute dal governo federale.

Nonostante la tragedia che colpì queste giovani vite, con dieci delle dodici ragazze morte prima di raggiungere i quaranta anni, le voci delle vittime di Trinity e delle loro famiglie sono rimaste a lungo inascoltate. La lotta per il riconoscimento e la compensazione di queste comunità, colpite da un incremento allarmante di cancri e altre malattie legate alla radiazione, si trascina da decenni in una battaglia burocratica e politica che sembra non vedere fine.

Tina Cordova, cofondatrice del Consorzio dei Downwinders del Bacino di Tularosa, insieme a senatori e attivisti, ha testimoniato di fronte al Comitato Giudiziario del Senato degli Stati Uniti, chiedendo una modifica della Radiation Exposure Compensation Act per includere finalmente anche le vittime del New Mexico. Questa richiesta, avanzata dopo anni di silenzio e indifferenza, punta a sanare un'ingiustizia profonda, riconoscendo il sacrificio di chi ha pagato il prezzo più alto per lo sviluppo delle armi nucleari.

La storia di queste comunità, formate principalmente da ispanici, nativi americani e rancher bianchi a basso reddito, è una narrazione di resistenza e resilienza di fronte a una catastrofe sanitaria. Mancando di accesso a cure specialistiche e sottoposte a uno stress emotivo e finanziario insostenibile, queste persone vivono quotidianamente le conseguenze di una tragedia dimenticata, lottando non solo contro il cancro ma anche contro l'indifferenza di un sistema che ha troppo a lungo chiuso gli occhi davanti al loro dolore (un po' come la straziante storia delle "Radium Girls").

Questo racconto, però, non è solo una storia di sofferenza. È anche un appello alla giustizia, un grido che attraversa le generazioni per ricordare che dietro ai grandi eventi storici ci sono sempre storie umane, troppo spesso trascurate e dimenticate.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.