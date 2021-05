Test Covid-19 più semplici e facili 'come un lecca lecca'

Le ricercatrici Elisa Borghi e Valentina Massa, microbiologhe dell'Università di Milano, conoscendo l'importanza dei test molecolari per mantenere sotto controllo eventuali focolai da Covid-19, ma constatando quanto possano essere fastidiosi, soprattutto per i più piccoli, hanno progettato un tampone molecolare-salivare simile ad un "lecca lecca".

Insieme ad i loro colleghi hanno infatti utilizzato dei morbidi rotoli di cotone posti sotto la lingua per sessanta secondi, in modo da assorbire sufficientemente saliva per il campione, analizzandolo infine nell'arco di 24/36 ore.

L'idea è nata dal fatto che le ultime ricerche farmacologiche hanno dimostrato come nelle ghiandole salivari e nella lingua ci sono altissime possibilità di trovare il virus, e di conseguenza anche nella saliva prodotta, ed il metodo messo in campo da Borghi e Massa ha inoltre una minor invasività ed una semplicità di utilizzo che lo renderebbe utilizzabile anche in casa da un bambino.

Sulla base dei dati ottenuti su 109 bambini si è evinto che non solo la semplicità di utilizzo ha arrecato meno fastidio e meno stress nei più piccoli, ma inoltre, il maggior tempo di assorbimento della saliva, poiché i tamponi riuscivano ad essere mantenuti per più tempo che col metodo tradizionale, hanno permesso di trovare il virus in 6 soggetti asintomatici e che non erano risultati positivi al test naso-faringeo.

Un grande risultato poiché fino a 4 infezioni su 10 non causa sintomi, e questo dato peggiora col diminuire dell'età, da ciò l'importanza di avere a disposizione un test che possa coniugare semplicità e praticità di utilizzo con l'attendibilità scientifica.