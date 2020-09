Il test per la Covid che può essere effettuato in casa propria e in soli 90 minuti

Un test rivoluzionario potrebbe cambiare l'attuale situazione di caos presente in buona parte degli ospedali nei paesi in cui l'emergenza Covid-19 è ancora mal gestita e, purtroppo, diffusa.

Si tratta di un test con un'affidabilità superiore al 94% per i soggetti positivi mentre il 100% per quelli negativi. Rivoluzionario perché non serve alcun laboratorio ma può essere utilizzato direttamente dal paziente a casa sua. Si chiama CovidNudge ed è stato progettato dalla DnaNudge, una società dell'Imperial College di Londra.

Alla macchina possono essere sottoposte fino a 15 operazioni al giorno di cui ogni singolo test ha una durata di circa 90 minuti, durante il processo vengono raccolti i tamponi nasali e faringei che vengono svolti completamente dalla cartuccia del CovidNudge, questa rientra nel macchinario - che ha le dimensioni di una scatola per scarpe - e svolge l'analisi.

Non è teoria, solo il mese scorso - poco dopo la sua invenzione - il Regno unito ha speso 161 milioni di sterline per quasi sei milioni di cartucce e cinquemila CovidNudge per utilizzarli in otto ospedali londinesi. Il suo utilizzo non può ancora sostituire l'intero processo di analisi ma il professore di malattie infettive dell'università, Graham Cooke, ha commentato l'invenzione come "una parte utile per l'intero puzzle di diagnostica".

"Dare risultati accurati ai medici e ai pazienti il più rapidamente possibile fa differenza nella gestione sicura dei percorsi clinici da adottare, non vediamo l'ora di distribuirlo a livello nazionale" ha detto il dottor Bob Klaber, direttore della strategia, ricerca e innovazione dell'Imperial College Healthcare "cerchiamo di promuovere continuamente il miglioramento dell'assistenza." Infatti, i ricercatori stanno modificando il dispositivo in modo che possa individuare contemporaneamente malattie respiratorie, influenze e virus - fornendo un quadro più dettagliato.

Il dottore Paul Hunter, dell'University of East Angila sostiene di non essere molto sicuro di questa tecnologia e di come possa essere davvero utile in quanto il test individua gli asintomatici spesso come negativi, anche se questi ultimi difficilmente possono contagiare.

Il vaccino sembra ancora un po' lontano da noi, ma possiamo ugualmente sostenere che l'invenzione della DnaNudge abbia delle buone possibilità di mettere le basi a sistemi sempre più funzionali e concreti, venendo incontro agli attuali tempi di diagnostica.