Al via i test EVT su iPhone 14 Pro: avrà il chip A16 e una fotocamera da 48 MP

Dopo aver scoperto che iPhone 14 potrebbe essere venduto in abbonamento, altri dettagli decisamente interessanti arrivano oggi dalla catena produttiva dello smartphone. In particolare, pare che iPhone 14 sia entrato nella fase di Engineering Validation Test, o EVT, e che dunque il suo design e il suo hardware siano ormai definitivi.

Ciò significa che, ammesso che i recenti leak non siano tutti errati, iPhone 14 sarà molto simile ad iPhone 13, con l'unica differenza macroscopica relativa al nuovo notch di iPhone 14 Pro e Pro Max. Resta invece ancora l'incognita del chip utilizzato da Apple per iPhone 14, che dovrebbe essere un A15 Bionic, opportunamente "rebrandizzato" come A15X o A16, sul modello "liscio" e un A16 sulla lineup "Pro".

Ad ogni modo, l'inizio della fase di EVT è stato confermato dall'analista di Haitong International Securities Jeff Pu, una figura già piuttosto nota nel mondo degli insider Apple e considerata molto affidabile. L'arrivo dello smartphone di Cupertino nella sua seconda fase produttiva, inoltre, mostra che Apple sta rispettando la propria tabella di marcia nonostante i problemi contingenti, che per esempio hanno portato al lockdown della città cinese di Shenzhen, dove vengono prodotte diverse delle componenti necessarie al telefono.

Inoltre, Pu ha anche condiviso un paio di interessanti informazioni hardware relative al telefono: la prima spiega che il chip A16 sarà più grande del chip A15. La notizia stupisce, soprattutto perché tra i due SoC si dovrebbe anche verificare la migrazione da un'architettura a 5 nm ad una a 4 nm. Con ogni probabilità, dunque, il salto qualitativo in termini di pura potenza tra un chip e l'altro sarà piuttosto pronunciato.

Infine, l'analista ha spiegato che "ci aspettiamo che iPhone 14 abbia una lineup molto forte, sorretta da uno schermo più grande per il modello base [iPhone 14 Max] e da un miglioramento della fotocamera (48 MP per il modello Pro). Dall'altra parte, il prezzo rimane una questione critica, ma ci aspettiamo che il prezzo di partenza di iPhone 14 sia vicino a quello di iPhone 13".

Riguardo alla fotocamera, tuttavia, pare anche che iPhone 14 non avrà la lente periscopica con zoom ottico 5x tanto rumoreggiata nell'ultimo periodo, che verrà invece tenuta da parte e implementata solo a partire da iPhone 15. La previsione di Pu, tuttavia, cozza con le speculazioni di Ming Chi Kuo su iPhone 14, che sembrano puntare ad un miglioramento più deciso sul fronte fotocamera per il nuovo smartphone di Cupertino.