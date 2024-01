Per diventare astronauti, i giapponesi devono fare una cosa molto strana nei test

Andare nello spazio è un'impresa difficile e spesso gli astronauti sono soggetti a notevoli forme di stress. Per determinare quindi quali sono i migliori candidati da mandare nello spazio, la JAXA ha ideato un test alquanto particolare.

La JAXA è l'agenzia spaziale giapponese, considerata la quarta per importanza in tutto il mondo. È riuscita a inviare 14 astronauti nello spazio e collabora con gli altri paesi per mantenere in orbita la ISS, la stazione spaziale internazionale.

Lavorare nello spazio tuttavia è davvero arduo, quindi la selezione per diventare astronauti è severissima, in particolar modo in un paese come il Giappone dove la competizione all'interno della società di base raggiunge i massimi livelli.

Per selezionare i candidati migliori, gli psicologi della JAXA hanno trovato una soluzione. Oltre a valutare le conoscenze pregresse e la condizione fisica dei potenziali astronauti, hanno scelto di utilizzare un vecchio metodo di "perfezionamento del carattere". Da diversi decenni, ciascun candidato deve realizzare con le proprie mani 1000 origami, entro un determinato tempo limite scelto dall'agenzia.

I candidati devono rigorosamente costruire con la carta delle gru, come nell'originaria leggenda giapponese. Non elefanti, né tartarughe, ma esclusivamente questi uccelli, simbolo di lunga vita come gli aironi tanto amati da Hayao Miyazaki. Qual è però lo scopo di questo esercizio e perché risulta basilare per l'individuazione degli astronauti perfetti?

I valutatori della JAXA ritengono che solo coloro che sono in grado di svolgere questo compito sono in grado di svolgere il lavoro di astronauta, che spesso risulta noioso e ripetitivo a seguito delle reiterazione degli stessi movimenti e compiti.

Far costruire 1000 origami permette agli psicologi anche di capire chi sono i candidati più pazienti, precisi e dalla mano ferma. Tutti elementi fondamentali, per degli uomini che devono rimanere isolati nello spazio.

I metri di giudizio della JAXA probabilmente sono molto diversi da quelli della NASA o della stessa ESA, che qualche tempo ha selezionato i nuovi astronauti italiani. Sembra tuttavia incredibile che ai tempi dei social e dell'intelligenza artificiale, un'agenzia spaziale così importante continui a usare una vecchia tradizione per scegliere qualitativamente i migliori.

L'originale leggenda degli origami racconta che tutti coloro che desiderano ottenere l'immortalità o la salute debbano entro un anno costruire 1000 gru di carta, così da ottenere la benedizione dell'animale, sacro in Giappone.

Questo mito divenne famoso anche in Occidente attraverso la storia di Sadako Sasaki, una ragazza giapponese che da neonata fu esposta alle radiazioni di Hiroshima. Sasaki contrasse la leucemia all'età di 12 anni e iniziò così a realizzare gli origami, nel tentativo di sconfiggere la malattia.

Riuscì a realizzarne 644, senza l'aiuto dei medici. Morì il 25 ottobre 1955, fu sepolta insieme ai suoi origami e una storia narra che al suo funerale presenziò uno dei primi medici selezionatori della NASDA, il progenitore della JAXA moderna.