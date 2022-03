Un test psicologico condotto sui cani ha sorpreso i ricercatori: ecco perché

I cani sono animali molto intelligenti che non smettono mai di stupire (come questo che spingeva i bambini nel fiume per della carne). Nonostante non abbiano superato il test dello specchio - quindi non sono in grado di riconoscersi - un team di ricercatori ha trovato un altro modo per dimostrare la consapevolezza sulla loro stessa esistenza.

Ricerche recenti hanno dimostrato che i cani possono riconoscere il loro odore unico, un po' come guardare in uno "specchio olfattivo". Nel 2021, inoltre, uno studio ha perfino scoperto nuove intuizioni sulla consapevolezza del proprio corpo come ostacolo nei cani. Quest'ultima è la capacità di pensare al proprio corpo come a un oggetto in relazione ad altri oggetti intorno.

Di solito, i bambini piccoli riescono a considerarsi consapevoli intorno ai 12/18 mesi di vita. I ricercatori fanno sedere il bambino su una coperta: se il pargolo si alza e la rimuove, ha capito che il suo corpo è un ostacolo. Adattando questo test per i cani, i ricercatori hanno tentato di vedere se questi animali posseggano un tale livello di consapevolezza corporea.

I ricercatori hanno attuato un esperimento con 32 cani di varie razze e dimensioni. Gli animali dovevano prendere un giocattolo e portarlo al loro proprietario. Il giocattolo era collegato a un tappetino su cui erano seduti i cani e, per portarlo al padrone, dovevano prima scendere dal tappeto. Gli animali nello studio sono stati in grado di distinguere tra "il loro corpo e l'ostacolo" e "l'ostacolo".

