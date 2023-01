Test psicologico: scegli una porta e scoprirai i tratti della tua personalità

Jagran Josh sa sicuramente come tenere incollati allo schermo i vari navigatori del web sparsi in tutto il mondo: oggi vi proponiamo una nuova esperienza, sulla scia delle illusioni ottiche della personalità, cioè un bel test psicologico! Questo esame è pensato su misura per indagare a fondo nel tuo subconscio, attenzione alla scelta che farai.

Hai tre porte davanti a te, nell’immagine sottostante: una nera, una arancione e una rossa. Sulla base della tua preferenza, dirigiti con lo sguardo sul paragrafo corrispondente alla tua scelta. Facci sapere nei commenti se la descrizione combacia con la visione che hai di te.

Tratti della personalità di chi ha scelto la porta nera.

Sei una persona molto orgogliosa dei tuoi risultati personali e professionali. Sei perennemente attratto da carriere che ti permettono di esprimere la tua vera essenza, senza filtri. Sai anche essere una persona semplice e minimalista: odi immischiarti in questioni troppo complesse o sterili. Dedichi o vorresti dedicare un momento della tua giornata al tuo benessere emotivo e mentale, perciò sei da sempre affascinato al mondo della meditazione. Anche il tuo guardaroba ti rispecchia al massimo: pochi capi, ma estremamente versatili. Non dici mai di no a nuove esperienze e metterti alla prova è il tuo principale hobby.

Tratti della personalità di chi ha scelto la porta arancione.

Sei una persona davvero eccezionale, riesci in moltissime cose e le persone fanno affidamento su di te quando c’è un problema. Non è raro che una persona pragmatica come te inizi più attività contemporaneamente, proprio perché ti piace spremere le tue energie in più lavori. Sai essere anche geniale: creare oggetti e progetti straordinari dal nulla, per te, è un gioco da ragazzi. Tuttavia, questa energia ti ha portato spesso ad esagerare con l’entusiasmo e l’ambizione e per questo sei rimasto deluso non poche volte. Ami parlare dei tuoi hobby e degli argomenti che ti appassionano, potresti farlo per ore!

Tratti della personalità di chi ha scelto la porta rossa

Sei una persona che trasuda sicurezza da ogni poro e, in quanto tale, ami avere tutto sotto controllo; infatti, sei molto attento ai dettagli. Tuttavia, questa fiducia è sostenuta da una minuziosa selezione di scelte di abbigliamento e comportamentali, che ponderi saggiamente perché hai molto a cuore la visione che hanno gli altri di te. Odi quando le cose non vanno per il verso giusto e sei estremamente critico con te stesso, in quanto sei incline ad abitudini autodistruttive.