Test: riesci a capire chi è la madre del bambino nell'immagine? Solo il 5% ce la fa

Gli enigmi piacciono a tutti. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di sfidarvi con un piccolo test che vi farà dimenticare per un attimo tutte le portate di cibo che dovete affrontare in questo giorno di festa. Soltanto poche persone riescono a risolvere questo test di intelligenza, e la risposta non è scontata.

Così come potrete osservare dall'immagine che troverete in calce alla notizia, non ci sono degli indizi nascosti da analizzare. Quello che dovrete fare è - semplicemente - osservare lo scenario proposto per trovare tutti i possibili indizi che poi utilizzerete per tratte le vostre conclusioni qui sotto nella sezione dei commenti.

Quello che possiamo notare nella rappresentazione è la presenza di due donne sedute in una stanza e un bambino che gioca accanto a loro, sul pavimento. Le donne sono sedute l'una di fronte all'altra ma in un modo abbastanza simile. Dovrete soltanto analizzare attentamente lo scenario per capire la soluzione, utilizzando solo la vostra arguzia.

Di seguito troverete la risposta, se non volete vederla vi consigliamo di non continuare la lettura e di scorrere fino alla sezione commenti per dare la vostra soluzione.

La madre del bambino è la donna seduta a sinistra. Per quale motivo? Prima di tutto dovrete osservare la posizione in cui è seduta. Le gambe sono disposte in modo che possa essere diretta verso il bambino in caso di pericolo; questa è una posizione che indica la volontà di proteggere suo figlio. Inoltre, la donna si china un po' in avanti come se volesse controllare la sua prole. Un indizio arriva anche dal bambino, poiché è seduto di fronte sua madre. Tale posizione è naturale per i bambini piccoli durante attività come il gioco.

Avete indovinato o siete arrivati a una conclusione differente? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! A proposito di quiz, riuscite a risolvere quello proposto dalla CIA?