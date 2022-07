Il test della sezione aurea per la bellezza è completamente falso

Il "test della sezione aurea" valuta la bellezza del viso di una persona in base a quanto le sue proporzioni facciali sono vicine alla sezione aurea, un concetto matematico un po' complicato ma che può essere trovato in molte opere naturali, ma anche in molte opere d'arte. Una domanda sorge spontanea: è davvero una formula per la bellezza?

Questa "diceria" ebbe inizio nel 2002 e venne divulgata per la prima volta dal chirurgo estetico Stephen R. Marquardt, che affermò di aver scoperto che la sezione aurea determinasse delle belle proporzioni del viso. Il medico creò perfino una maschera facciale geometrica che rappresentava le proporzioni "ideali" del viso e successivamente diede origine al test.

Per studiare i volti "attraenti", Marquardt misurava le proporzioni facciali di attori e modelli cinematografici, ma le affermazioni del chirurgo da allora sono state smentite insieme al test. La maschera di Marquardt, infatti, non rappresenta gli africani subsahariani, gli asiatici orientali o gli indiani del sud.

Non solo: rappresenta principalmente i tratti del viso di una piccola popolazione di donne dell'Europa nordoccidentale; un look, come osserva uno studio, "visto nei modelli di moda". Quindi è più che chiaro che non esiste alcun numero magico capace di determinare universalmente la bellezza di un individuo e al momento non ci sono prove che suggeriscano che la sezione aurea determini la bellezza del viso di una persona.