Fine del test su YouTube: per i video in 4K non servirà l'abbonamento Premium

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato del nuovo test condotto da YouTube, che permetteva di visualizzare i video solo a coloro che avevano sottoscritto l’abbonamento Premium. A quanto pare il test è terminato e questo sistema è destinato a finire nel cassetto.

In un tweet, YouTube ha confermato la fine dell’esperimento ed ha affermato che “gli spettatori ora sono in grado di accedere ai video in 4K senza l’abbonamento Premium”. Non è chiaro se la fine sia legata al clamore che ha suscitato la notizia, con molti iscritti che hanno minacciato di abbandonare la piattaforma qualora questo test si fosse trasformato in una funzione vera e propria.

Le società come YouTube però sono solite tenere test come questi per capire il riscontro da parte degli utenti, e solitamente precedono il lancio pubblico delle funzioni. In un tweet cancellato, arrivato in risposta ad un utente che rientrava tra i “fortunati”, un portavoce ha spiegato che la prova faceva “parte del nostro esperimento per conoscere meglio le preferenze delle funzionalità degli spettatori Premium e non Premium”.

Nel frattempo, sempre dal fronte della piattaforma di condivisione video, YouTube ha lanciato gli handle sia per i creator che gli utenti: con questo sistema, la ricerca dei canali è destinata a diventare più semplice.