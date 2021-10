Il testamento viaggia sulla blockchain: l'idea della startup italiana Lastello

Lastello, la startup italiana nata nel 2016 per aiutare con la tecnologia le persone che devono affrontare un lutto, ha annunciato oggi il lancio del proprio servizio che permette di creare testamenti digitali con blockchain.

Nella fattispecie, la startup romana guidata da Gianluca Tursi ha reso disponibile su una pagina ad hoc disponibile sul proprio sito un servizio che ad 89 Euro permette di registrare un testamento digitale registrato grazie alla blockchain.

La procedura online sarà guidata da un wizard intelligente che aiuterà l'utente nel corso della compilazione, tramite delle semplici domande che permettono di predisporre le proprie volontà in maniera facile e sicura. Durante questo processo, il documento sarà validato da una procedura informatica creata secondo le norme di compilazione, e l'utente dovrà solo trascrivere di proprio pugno e firmare il testo per ottenere un testamento olografico. Per garantire la data di compilazione dell'atto e le volontà, si potrà caricare il documento sulla blockchain di Ethereum per renderlo a prova di contraffazione.

“Il periodo che abbiamo vissuto ha spinto molte persone a desiderare maggiore certezza - racconta il founder Gianluca Tursi - ecco perché con questo nuovo servizio vogliamo portare innovazione in un settore ancora fortemente legato a pratiche tradizionali, rendendo più semplice e sicuro tutelare le proprie volontà” e concludono da Lastello “In questi anni abbiamo lavorato per aiutare con in nostri tool tecnologici le persone che vivevano un momento di vulnerabilità a non cadere vittime di errori o di chi approfitta del dolore degli altri per aumentare il proprio profitto, oggi vogliamo offrire un nuovo strumento efficace, sicuro e economico alla portata di tutti”.