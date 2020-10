Quale testata giornalistica assegna ogni anno il Pallone d'Oro?

Il Pallone d'Oro è il sogno proibito di ogni calciatore: assegnato ogni anno al miglior calciatore di un club europeo dell'ultimo anno solare, il premio è sicuramente il miglior coronamento possibile per una carriera stellare.

Ad assegnare ogni anno il Pallone d'Oro è la rivista francese France Football: fu proprio la testata sportiva d'oltralpe, ovviamente, ad istituire il premio nel lontano 1956. Ad aggiudicarsi per primo il prestigioso riconoscimento fu Stanley Matthews, giocatore del Blackpool che si piazzò davanti ad un certo Alfredo Di Stefano (che sarebbe poi arrivato primo l'anno successivo).



Nell'albo d'oro del premio figurano nomi che hanno scritto la storia del calcio: dallo stesso Di Stefano a Omar Sivori, passando per gente come Eusébio, George Best, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Michel Platini, Ruud Gullit, Marco Van Basten, fino ad arrivare due fenomeni dei giorni nostri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.



Non deve destare stupore la mancanza di nomi come quelli di Maradona e Pelè: solo dal 1995, infatti, France Football decise di inserire tra i candidati al premio anche i giocatori di nazionalità extra-europea. Questo 2020, inoltre, sarà un anno particolare per il prestigioso riconoscimento: a causa dell'emergenza covid, infatti, il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato.