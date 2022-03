Testate nucleari lanciate da treni in movimento: è questa l'ultima idea della Cina

Secondo il South China Morning Post (SCMP), la Cina starebbe pensando di costruire dei treni ad alta velocità capaci di lanciare testate nucleari e missili balistici intercontinentali. In questo modo sarebbero costantemente in movimento così da evitare il rilevamento del nemico. Questo progetto è ancora nelle sue fasi iniziali.

"Rispetto alle ferrovie a lungo raggio, le ferrovie ad alta velocità funzionano più velocemente e senza intoppi. Ciò significa che sui binari ad alta velocità, la mobilità, la sicurezza e l'occultamento dei veicoli militari sarebbero maggiori", scrivono i ricercatori nello studio pubblicato sul Journal of Southwest Jiaotong University.

Nonostante sia ancora nella sua fase embrionale, l'idea è stata oggetto di un progetto di ricerca nazionale finanziato dal governo centrale cinese e guidato da Yin Zihong, professore associato di ingegneria civile presso la Southwest Jiaotong University di Chengdu, in base a quanto riporta il South China Morning Post.

Questa idea non è nuova e l'abbiamo già vista durante la Guerra Fredda (quando l'URSS cercava di sviluppare la telepatia). Unione Sovietica e Stati Uniti avevano piani simili nella manica per utilizzare i treni per spostare o schierare armi nucleari. L'idea è stata abbandonata subito dopo, ma sta di nuovo prendendo piede ultimamente: la Cina nel 2015 ha infatti lanciato dei missili balistici intercontinentali da una ferrovia, mentre la Corea del Nord ha fatto lo stesso nel 2021.