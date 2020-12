Testato il prototipo di un motore ipersonico, capace di raggiungere i 19mila km all'ora

Un team di scienziati cinesi sembra aver raggiunto un traguardo incredibile per il volo ipersonico: il loro motore, infatti, secondo quanto affermato dai risultati pubblicati sulla rivista Chinese Journal of Aeronautics può raggiungere velocità fino a Mach 16, ovvero 19.000 chilometri orari (più veloce di un missile).

Il prototipo è stato anche testato in una galleria del vento ed è risultato stabile. Il motore, chiamato Sodramjet, rappresenta un progresso significativo nella propulsione ipersonica, secondo quanto afferma il team. Questo nuovo gioiellino si basa sulla tecnologia esistente nota come statoreattore (creata dall'inventore ungherese Albert Fonó).

I normali motori a reazione utilizzano una sezione del compressore delle pale del ventilatore per comprimere l'aria dalla presa anteriore prima di inviarla alla combustione; uno statoreattore, invece, si basa sul movimento in avanti del velivolo per fornire un flusso di aria compressa e, soprattutto, in rapido movimento.

Tuttavia, gli scienziati dell'Accademia cinese delle scienze si sono rivolti al lavoro dell'ingegnere Richard Morrison nel 1980. L'ingegnere credeva che l'onda d'urto prodotta dall'aria supersonica potesse contenere abbastanza energia per riaccendere continuamente il motore e mantenere le velocità di Mach 15 o più; Morrison, però, non testò mai le sue idee a causa di una mancanza di fondi.

I risultati del Sodramjet parlano da soli: le onde d'urto all'interno di un motore ipersonico possono mantenere la combustione interna, in linea con le idee di Morrison di quasi 40 anni fa. Ovviamente, ci vorrà del tempo prima che questo motore ipersonico venga utilizzato sul campo e ci sono ancora diversi problemi da risolvere.