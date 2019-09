Questo nuovo missile supersonico degli USA viaggia a una velocità di 3 km al secondo

La US Air Force ha rilasciato un video in cui viene testato quello che si direbbe essere una specie di razzo che si muove, su un binario, a velocità supersonica.

Ci troviamo nella Halloman Air Force Base vicino ad Alamogordo, New Messico, una base degli Stati Uniti d’America, per la precisione una base aerea, dove si sta testando quello che sembra un razzo o un vettore che si muove ad una velocità incredibilmente alta, supersonica.

Il test fa parte di un progetto per la creazione di armi che si muovono a tale velocità, probabilmente in risposta ad un altro video in cui i Russi testavano un missile supersonico simile.

Dal video non si riesce a vedere praticamente nulla nonostante la telecamera sia stata posizionata molto lontano dal punto di partenza del razzo. L’oggetto non si vede, non si comprende come sia fatto perché passa davanti la telecamera all'incredibile velocità di circa 3 km al secondo.

Quello che si può ipotizzare, vedendo il video, è che il razzo potrebbe essere montato su una specie di mezzo posizionato a sua volta su una rotaia. Non serve neppure rallentare i frame della telecamera di ½ o di ¼ per riuscire a vederlo talmente si muove velocemente.

Ciò che però riusciamo, in qualche modo, a percepire è il boato di quando raggiunge la velocità del suono e il polverone che solleva quando passa vicino la telecamera. Questo vettore si muoverebbe a Mach 8,6, e la sua velocità dovrebbe aggirarsi intorno ai 10.620,06 Km/h.

A quanto pare le forze armate americane sembrano stiano puntando alla creazione di armamenti che si muovono, e colpiscono, a velocità incredibilmente alte. Armi che, probabilmente, hanno il vantaggio di essere difficili da colpire in volo rendendo vani i comuni sistemi anti missile.