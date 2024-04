I testi delle canzoni stanno divenendo più semplici e ripetitivi: lo afferma uno studio

La maggioranza della popolazione mondiale preferisce di gran lunga ascoltare la musica della propria giovinezza o del proprio autore musicale preferito, rispetto che sentire le canzoni pubblicate recentemente o le hit degli ultimi anni, .anche perché ci permette di rivivere talvolta alcuni ricordi.

Questo dato è conosciuto dalla scienza da decenni, eppure una nuova scoperta permette agli scienziati di avere un quadro ulteriore della situazione. Un team di ricercatori ha infatti appena pubblicato un articolo su Scientific Reports in cui ha dimostrato come negli ultimi quarant'anni i testi delle canzoni sono divenuti via via più semplici e ripetitivi.

Per ottenere questo risultato, gli scienziati hanno analizzato le parole di 12.000 canzoni in lingua inglese, appartenenti a diversi generi di musica, tra cui il rap, il rock, il pop, il country, il R&B, l'hip pop e la musica dance.

Tutte queste canzoni appartenevano ai decenni che vanno dagli anni Ottanta al 2020 e comprendevano numerose hit di successo, scritte o cantante da quasi tutti i principali cantanti di lingua inglese di questo periodo storico.

Per educazione, gli autori non hanno indicato quali fra loro presenta le canzoni più banali e semplici, ma l'autore senior dello studio - Eva Zangerle - ha voluto sottolineare alcuni punti. In primis, uno degli autori degli anni Sessanta, Bob Dylan, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, indizio del fatto di come un tempo gli autori di canzoni preferivano i testi alle note. Inoltre, secondo questo studio la complessità dei testi va di pari passo all'esigenze del pubblico.

Se i fan di un particolare artista gli richiedono testi più semplici e "ballabili", egli sarà costretto a cambiare il proprio stile, cercando di non mutare quantomeno le sonorità del proprio canto.

I cambiamenti che hanno riguardato la distribuzione della musica negli ultimi decenni hanno infine reso la sua stessa commercializzazione più rapida e popolare, una condizione che ho obbligato i cantanti a sfornire un maggior numero di canzoni in breve tempo.

Ascoltare musica dalle strofe più semplici ovviamente non comporta alcun danno al nostro cervello, ma è solo un indizio di come siamo talvolta attratti dalla banalizzazione e dalla ritmicità. La musica rimane essenziale per lo sviluppo del nostro cervello e anche se la maggioranza degli autori ha cominciato a scrivere in maniera eccessivamente semplice, ci sono ancora una stretta minoranza di artisti che continua a preferire realizzare canzoni dai testi più impegnati e complessi.

