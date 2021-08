Il testosterone è l' 'ormone del successo': sicuri che sia così?

Lo stereotipo di virilità e successo sociale è da sempre stato associato ad un alto livello di testosterone. Questo ormone, legato alla potenza fisica e sessuale maschile, è stato associato anche a presunte doti nel favorire il successo nella vita. Ricercatori dell’Università di Bristol hanno tentato di sfatare quest'ultimo mito.

In passato era opinione comune ritenere che alti livelli di testosterone fossero riconducibili al raggiungimento del successo sia economico che sociale e alla realizzazione personale nella vita.

Una serie di studi precedenti, infatti, sembravano avvalorare queste credenze, individuando un riscontro positivo tra i livelli di testosterone e la posizione sociale. Dirigenti di sesso maschile, operatori di borsa, uomini con alti livelli di istruzione e imprenditori presentavano alti livelli di questo ormone. Per le donne, invece, alti livelli di testosterone sembravano essere associati ad una posizione socioeconomica travagliata.

In disaccordo con queste conclusioni i ricercatori dell’Università di Bristol hanno deciso di analizzare accuratamente i risultati delle ricerche passate, rivalutando le credenze sull’argomento. Hanno analizzato un campione di oltre 300.000 adulti del Regno Unito, attraverso i dati biomedici forniti dalla UK Biobank.

Lo studio condotto dai ricercatori inglesi non sembra aver riscontrato alcuna prova che possa collegare i livelli di testosterone ai risultati socioeconomici negli uomini, concludendo che ci sono poche prove per correlare in modo significativo i livelli di testosterone alla salute, alla posizione economica o a comportamenti di rischio.

È possibile che siano altri i fattori responsabili dei risultati dei precedenti studi. Data la correlazione tra alti livelli di testosterone e stato di salute dell’individuo, potrebbe essere proprio quest’ultimo a determinare il successo professionale, spiegando anche i livelli dell’ormone riscontrati negli studi precedenti. Inoltre, potrebbe trattarsi di un’associazione inversa rispetto a quella considerata. In questo caso sarebbero le circostanze socioeconomiche ad influenzare i livelli dell’ormone. Ciò potrebbe spiegarsi mediante le conseguenze dei fattori di stress provocate da una situazione socioeconomica di basso livello e instabile. Lo stress, infatti, può incidere negativamente sui livelli di testosterone.

Un ultimo fattore da considerare è la percezione del proprio stato sociale e dei propri successi in relazione alla società. Infatti, secondo studi eseguiti nel campo sportivo, è stato individuato un maggiore livello di testosterone nei vincitori rispetto agli sconfitti.

In altre parole, un testosterone più alto sembra essere più una conseguenza del successo piuttosto che la causa. La verifica di questi dati potrebbe portare a riconsiderare, una volta per tutte, anni di false credenze e miti (come è stato fatto riguardo ai vichinghi) che hanno modificato la percezione di questo ormone e soprattutto del suo ruolo nel raggiungimento del successo.