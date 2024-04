Tetris ha questa improbabile utilità medica che mai immaginereste

È di poco tempo fa la notizia del ragazzo che è riuscito a finire Tetris. Il gioco è noto per le sue geometrie variopinte e la meccanica intuitiva. Ma questa celebre piattaforma ludica è stata anche oggetto di studio per i suoi effetti benefici nel trattamento delle memorie colpite da traumi.

Lanciato nel 1985, Tetris è diventato uno dei giochi più popolari al mondo, richiedendo ai giocatori di posizionare pezzi geometrici cadenti in modo da completare linee e prevenire l'accumulo di blocchi. Questa semplice azione visuospaziale non solo intrattiene, ma potrebbe anche avere benefici psicologici. A patto di non cadere dipendenti da questo gioco!

I benefici di cui sopra, secondo recenti studi, sono legati al disturbo da stress post-traumatico (PTSD) che si manifesta dopo eventi particolarmente intensi, con sintomi che includono flashback e incubi. Non tutti coloro che vivono un trauma sviluppano PTSD, ma chi lo fa può trovarsi a fronteggiare un impatto psicologico profondo e persistente.

Ricerche hanno indicato che il Tetris può agire come un "vaccino cognitivo", aiutando a prevenire le intrusioni visive, cioè le memorie involontarie dell'evento traumatico. L'idea è che giocare a Tetris poco dopo il trauma possa saturare il cervello, limitando la capacità di formare e mantenere quelle memorie dolorose. Gli studi iniziali all'Università di Oxford hanno mostrato che i soggetti che hanno giocato a Tetris dopo aver assistito a filmati stressanti avevano meno flashback rispetto a coloro che non avevano giocato.

Le ricerche successive hanno esteso queste scoperte, esplorando l'effetto del Tetris in situazioni di trauma reale, come incidenti stradali o esperienze belliche. Sebbene i risultati siano preliminari, alcuni studi hanno rilevato una riduzione delle intrusioni tra i giocatori. Inoltre, alcuni risultati suggeriscono che anche anni dopo un trauma, come quello legato al parto, giocare a Tetris mentre si rievocano quelle memorie può attenuare il loro impatto emotivo.

