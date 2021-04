Tetris-OS ufficiale: è un sistema operativo che dispone solo di Tetris

Tetris è uno dei videogiochi più popolari della storia del medium. Sono in molti dunque a essersi "innamorati" delle sue coinvolgenti meccaniche dal 1984 a oggi. Pensate che qualcuno è persino arrivato a dare vita a un progetto chiamato Tetris-OS. Sì, si tratta di un sistema operativo che dispone solamente dell'iconico titolo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, lo youtuber jdh ha realmente sviluppato un OS che consente agli utenti di giocare a Tetris direttamente "dal cuore del PC". Ovviamente, come i più attenti tra di voi ben sapranno, chiamare "sistema operativo" un progetto di questo tipo non è esattamente corretto. Tuttavia, per far comprendere subito a tutti di cosa si tratta, lo youtuber ha utilizzato questo termine e dunque è bene utilizzarlo per una questione di comodità.

In ogni caso, chiaramente Tetris-OS rimuove tutte le altre possibili distrazioni, consentendovi di giocare unicamente a Tetris, senza e-mail, notifiche, browser, messaggistica istantanea e altro: niente di niente, solamente voi e Tetris. Probabilmente, a questo punto, bisognerebbe creare un "sistema operativo" pensato solamente per concentrarsi su attività produttive, ma forse in quel caso il progetto non avrebbe lo stesso successo ("spoiler": il mondo Linux è pieno zeppo di distro pensate solamente per determinati usi).

Per tutti coloro che sono interessati a utilizzare questo "sistema operativo", potete trovare tutto ciò di cui avete bisogno consultando la pagina GitHub di Tetris-OS.