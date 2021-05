Tetti riflettenti per combattere le ondate di calore

Uno studio dell'Università di Oxford ha dimostrato come modificando la riflettività (o riflettanza) dei tetti possa aiutare a mantenere non solo le abitazioni, ma anche le città più fresche durante le ondate di caldo riducendo anche il tasso di mortalità per calore eccessivo.

Generalmente le città sono più calde di diversi gradi rispetto alle campagne o alle zone rurali, a causa dell'isola di calore urbana. Questo effetto è dovuto sia alla mancanza di umidità e vegetazione nelle città rispetto ai paesi, sia perché i materiali utilizzati per le costruzioni urbane immagazzinano molto più calore.

L'idea dei "tetti freddi" consiste nel rendere le superfici superiori delle abitazioni maggiormente riflettenti alla luce solare (dipingendo ad esempio i tetti con colori molto chiari) riducendo così le temperature locali.

Le temperature elevate associate alle isole di calore urbane sono responsabili di circa il 40-50% della mortalità correlata alla calura durante le forti ondate di afa. Lo studio dimostra come l'implementazione di "tetti freddi" nelle città può ridurre le temperature locali con punte di 3 gradi durante i picchi di canicola, potendo così potenzialmente ridurre la mortalità del 25%.

L'effetto isola di calore è più evidente di notte, poiché i materiali urbani rilasciano lentamente il calore immagazzinato durante il giorno, la funzione riflettente dei "tetti freddi" eviterebbe anche questo inconveniente, limitando l'irraggiamento continuo che si verificherebbe durante le giornate più calde.

Anche la tipologia di edificio ha un forte impatto termico, modificare infatti solo la metà dei fabbricati industriali e commerciali avrebbe lo stesso effetto sull'abbassamento delle temperature come modificare tutti gli edifici residenziali ad alta intensità.