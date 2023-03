Il Texas è nel caos dopo la scomparsa di una telecamera radioattiva

Dopo la capsula radioattiva scomparsa (e ritrovata) in Australia, il Texas Department of State Health Services ha avviato una ricerca dopo che una telecamera contenente materiale radioattivo è scomparsa nell'area di Houston il 9 marzo 2023.

È stata la Statewide Maintenance Company a perdere la telecamera, che viene comunemente utilizzata nell'edilizia per produrre immagini radiografiche, e vengono poi utilizzate per rilevare difetti non visibili a occhio nudo. Non sappiamo il tipo di fonte radioattiva all'interno del dispositivo, ma solitamente contengono iridio-192 o selenio-75.

Il prodotto, inoltre, utilizza l'uranio impoverito come una sorta di "scudo schermato". L'uranio impoverito, meno radioattiva dell'uranio presente in natura, è spesso utilizzato come scudo contro le radiazioni dei raggi X o gamma, a causa della sua alta densità. "Questo tipo di sorgente radioattiva è chiamata 'sorgente sigillata' perché il materiale radioattivo è sigillato all'interno di una capsula, che a sua volta è sigillata all'interno della telecamera con schermatura protettiva e altre caratteristiche di sicurezza", affermano gli addetti ai lavori.

Il contenuto della camera potrebbe diventare una minaccia per il pubblico se venisse smantellata e il materiale radioattivo rimosso dal suo alloggiamento. A quel punto, "diventerebbe piuttosto pericoloso abbastanza rapidamente", ha dichiarato il portavoce del dipartimento Lara Anton, secondo il New York Times. Insomma, speriamo che l'oggetto venga recuperato il prima possibile.