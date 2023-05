TG Regionali Rai, novità dal 2 Giugno 2023 per tutti gli italiani

Ancora novità dal fronte dei TG Regionali Rai dal prossimo 2 Giugno 2023. Come rilevato dai colleghi di Digital-News, tra qualche giorno la TV di Stato farà un ulteriore passo in avanti per renderli visibili ovunque.

Nella fattispecie, l’emittente di Viale Mazzini vuole fare in modo che tutti possano accedere al proprio TG Regionale indipendentemente da dove ci si trova.

Coloro che si sintonizzeranno alla posizione 3 del telecomando da un TV connesso ad internet, tramite RaiTV+ avranno la possibilità di scegliere quale TG Regionale seguire cliccando su “cambia edizione” e scegliendo “segnale streaming” nella pagina di configurazione. Qui sarà possibile selezionare il TGR Regionale di propria preferenza.

Si tratta di un passo in avanti significativo, che permetterà di seguire il TG della propria regionale anche se ci si trova fuori casa.

Sempre per quanto riguarda la terza rete della Rai, lo scorso 3 Maggio 2023 è stato completato il passaggio all’HD di Rai 3 iniziato lo scorso 12 Aprile 2023.

Nelle ultime ore intanto è emersa la voce secondo cui il Governo potrebbe rinnovare il bonus TV dal 2024 in vista dello switch off al digitale terrestre DVB-T2 di cui però almeno al momento ancora non si conosce la data. Ovviamente vi aggiorneremo con tutte le novità.