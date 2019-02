The Black Series HyperReal: la nuova linea di giocattoli premium a tema Star Wars

Hasbro ha presentato una nuova linea di giocattoli di Star Wars ultra dettagliati: action figure da otto pollici e con accessori molto curati. La linea si chiama HyperReal e va ad arricchire il brand "Black Series" già ricco di action figures pensate per i collezionisti. Per il momento è stata rivelata l'action figure di Darth Vader.

La Black Series è la linea di giocattoli premium a tema Star Wars della Hasbro —esiste pure l'equivalente per la Marvel, che si chiama Legends. Inizialmente dedicato alle action figure più dettagliate rispetto a quelle rivolte ad un pubblico più giovane, sotto al brand The Black Series negli anni si sono aggiunti tutta una serie di giocattoli legati all'Universo di Star Wars, tra elmetti e caschi estremamente fedeli di Darth Vader o degli Storm Trooper, riproduzioni in scala dei veicoli, e spade laser a grandezza naturale (arrivate dopo l'acquisto della licenza Force FX da parte di Hasbro).

Ora la nuova linea The Black Series HyperReal si propone di fare un ulteriore (piccolo) passo verso il mondo dei giocattoli per collezionisti adulti di fascia ultra-premium, come Hot Toys e Sideshow (che rimangono ovviamente di un'altra categoria). Le nuove action figure saranno alte otto pollici, molto dettagliate, ricche di articolazioni, e con una serie di gadget esclusivi per ricreare le scene dei film. Darth Vader della linea Hasbro "The Black Series HyperReal" può essere preordinato qua ad un prezzo di 79,99$.

Ovviamente in futuro saranno annunciate anche le action figure HyperReal di altri personaggi della Saga. Segue il comunicato ufficiale con cui è stata lanciata la nuova linea di giocattoli, e le immagini dell'action figure che trovate in galleria.

"Featuring super realistic detailing and articulation, along with an exterior skin and interior skeletal structure for seamless posing, STAR WARS: THE BLACK SERIES HYPERREAL figures let fans recreate galactic scenes with a faithfulness to the STAR WARS entertainment that includes the STAR WARS comics, movies, and animated series. The entertainmentinspired STAR WARS details and 8-inch-scale make these figures an impressive addition to any STAR WARS figure collection. This STAR WARS: THE BLACK SERIES HYPERREAL 8-INCH DARTH VADER figure features STAR WARS: EPISODE V THE EMPIRE STRIKE BACK movie-inspired detail, fabric costuming, interior skeletal structure with seamless joints, and hyper-articulation for realistic posing. Includes figure, 8 accessories, and figure stand. Available at select retailers."