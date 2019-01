The Boring Company: Elon Musk licenzia cinque dipendenti

A poco più di un mese dall'inaugurazione ufficiale del tunnel sotterraneo di Los Angeles, la Boring Company di Elon Musk ha annunciato di aver licenziato cinque dipendenti che avevano contribuito proprio alla costruzione della rivoluzionaria infrastruttura.

La notizia, inizialmente pubblicata da Recode, è stata poi confermata dalla società della Silicon Valley. Un portavoce ha infatti affermato che i dipendenti sono stati licenziati nell'ambito delle regolari revisioni delle prestazioni del persone.

"La Boring Company sta assumendo più di una dozzina di dipendenti, che ci aiuteranno a perseguire una serie di progetti in tutto il paese ed a crescere significativamente nel 2019" ha aggiunto il portavoce, in una dichiarazione diffusa per rassicurare i mercati da un'eventuale riduzione degli investimenti.

I licenziamenti sarebbero avvenuti nello stesso giorno in cui anche Tesla, l'altra società di Elon Musk, ha annunciato alcuni tagli al personale per ridurre quanto più possibile i costi. Il tempismo però evidentemente è stato puramente casuale ed i due annunci non in alcun modo collegati.

La compagnia infatti ha intenzione di scavare un secondo tunnel a Los Angeles, ma starebbe anche studiando la fattibilità in altre grandi città americane come Chicago e Washington. Proprio la scorsa settimana su Twitter Musk aveva discusso della fattibilità di un tunnel a Sydney.