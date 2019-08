The Boring Company di Elon Musk pronta all'esordio in Cina

Sembra che Elon Musk voglia iniziare a scavare “buchi” in Cina. Il fondatore di Tesla ha annunciato che la sua startup di trasporti, The Boring Company, arriverà sul territorio cinese entro la fine del mese.

Musk dovrebbe intervenire all’AI Conference, anche conosciuta come World Artificial Intelligence Conference, che si terrà tra il 29 e il 31 Agosto a Shangai. Rispondendo ad un tweet sull’argomento il miliardario ha detto: “Lanceremo anche The Boring Company in China durante questo evento”.

Un altro utente ha poi chiesto se la compagnia ha in programma di scavare tunnel sul territorio asiatico e la risposta di Musk è stata semplicemente “yes”.

La startup ha appena incassato 120 milioni di dollari dalla vendita di opzioni, oltre ad aver chiuso il primo contratto commerciale per la galleria del Las Vegas Convention Center ed è quindi pronta ad investire anche sul mercato cinese.

Il progetto più ambiziosio di The Boring Company è sicuramente il “loop” che dovrebbe collegare Baltimora e Washington D.C., ancora fermo al palo dopo che sono stati sollevati molti problemi nell’ambito della sicurezza. Vedremo cosa hanno in serbo per l’esordio cinese.