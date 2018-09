The Boring Company: un joypad dell'Xbox per controllare i macchinari

La Boring Company di Elon Musk, nel weekend ha mostrato un nuovo metodo per controllare i propri macchinari. In un filmato pubblicato sull'account Twitter della società viene mostrato un operatore che, utilizzando un controller dell'Xbox muove parte di un macchinario.

Non si tratta certo della prima volta che il controller della console viene usato per attività non di gaming. All'inizio dell'anno abbiamo discusso su queste pagine del periscopio sottomarino della USS Colorado, che viene controllato proprio tramite il joypad del sistema di gioco targato Microsoft.

Nel libro Wired for War: The Robotics Revoluton and Conflict in the 21st Century, PW Singer discute proprio di tali utilizzi, ponendo l'accento sul fatto che i controller delle console dal momento che sono entrati nel collettivo sono dispositivi molto familiari anche per i militari, i quali potrebbero far risparmiare alle compagnie miliardi di Dollari sui sistemi di controllo dei sottomarini, ad esempio. Evidentemente quelle che erano delle semplici supposizioni si sono rivelate essere veritiere, visto che con il passare dei mesi si è registrata un'adozione in crescita.

The Boring Company è solo l'ultima società a salire sul carrozzone, sebbene non sia attiva in campo militare. La compagnia mira infatti a costruire dei tunnel sotterranei per collegare città lontane attraverso un sistema di trasporto ultraveloce.

In un tweet di risposta, Musk ha fatto notare che il filmato si focalizza su una delle nuove macchine dell'azienda.