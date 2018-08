The Boring Company di Musk costruirà un servizio di trasporto rapido per il Dodger Stadium

The Boring Company, la società di trasporti sotterranei capitanata da Elon Musk, ha dichiarato di voler costruire un nuovo sistema di transito che usufruirà di veicoli elettrici ad alta velocità: si chiamerà Dugout Loop, e trasporterà all'interno di un tunnel gli spettatori diretti al Dodger Stadium.

Stando a quanto riportato da Wired, il prezzo del biglietto sarà sempre quello di un dollaro, e la corsa - che partirà ad orari prestabiliti - durerà all'incirca quattro minuti. Se la meta del tragitto è già stata annunciata, dato che il Dugout Loop servirà a portare i fan del baseball o della musica live all'interno dello stadio, la società deve ancora decidere con esattezza dove piazzare il punto di partenza; al momento le opzioni più gettonate sono i quartieri di Los Feliz, East Hollywood e Rampart Village, ma nulla è ancora stato deciso dai vertici dell'azienda.

Chi usufruirà del servizio in futuro potrà raggiungere il luogo previsto per la partenza a piedi, in bici o in auto, per poi entrare a bordo dei pod elettrici; ve ne saranno due tipologie, da 8 e da 16 posti, ed entrambe sono costruite per viaggiare ad una velocità massima di circa 240 km/h. Una volta giunte a destinazione, le navette possono fare un altro viaggio e tornare al punto d'imbarco per caricare altri passeggeri, oppure verranno fatte sostare al punto d'arrivo, in attesa che finisca la partita di baseball o il concerto e che gli spettatori siano pronti a tornare a casa.

Se messo in relazione con gli altri progetti già annunciati dalla compagnia, il DugOut Loop risulta piuttosto modesto per quanto riguarda le sue dimensioni e funzionalità: i pod che costituiranno il servizio saranno solo 100, e saranno in grado di far salire a bordo circa 1400 passeggeri per evento (ovvero il 2.5% della capacità totale dello stadio). Inoltre, sarà composto da un solo tunnel, all'interno del quale sfrecceranno le navette.

Potrebbe servire ancora un intero anno alla Boring Company per ottenere tutti i permessi necessari a costruire il Dugout Loop, e nonostante sia parecchio modesto il progetto si è guadagnato l'attenzione e l'interesse di Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, cosa che potrebbe velocizzare lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche. Una volta ottenuto il benestare delle autorità, la società di Elon Musk impiegherà circa 14 mesi per completare la costruzione del sistema di trasporto.