The Boring Company: primo 'test' effettuato con una Tesla Model X

Il futuro dei trasporti immaginato da Elon Musk con la sua Borgin Company sembra ancora parecchio lontano, dato l'attuale stato dei lavori, ma le sezioni dei tunnel già costruiti parrebbero essere già "operativi": lo testimonierebbe un video caricato su YouTube dalla stessa società, nel quale si vede un test che ha come protagonista una Model X.

Il breve filmato, della durata di 11 secondi, mostra la macchina in questione in una prova di accelerazione all'interno di uno dei tunnel della compagnia. Nel percorrere questo tunnel, la traiettoria della vettura viene disegnata da alcuni solchi scavati nel terreno, un sistema che è stato probabilmente elaborato per eliminare ogni possibilità di andare a sbattere contro le pareti o di finire fuori strada: un evento di questa natura andrebbe ad intasare l'intera rete, compromettendone la viabilità.

Un traguardo di questo tipo può sembrare insignificante, ma è il primo passo compiuto da Musk per realizzare quanto ideato dalla sua Boring Company.

Nel frattempo, l'eccentrico visionario sudafricano è alle prese con una riorganizzazione aziendale in Tesla: la compagnia sta cercando di aumentare i profitti e di ridurre i costi di produzione, e per raggiungere questo obiettivo licenzierà una fetta significativa del suo personale, per riportarlo ai numeri fatti registrare gli scorsi anni. Una decisione che non è stata vista di buon occhio da molte persone,