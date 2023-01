Ecco a voi 'The Eye': un'isola che si muove da sola

Recentemente vi abbiamo mostrato l'occhio del Sahara, ma non è l'unica stranezza sul nostro pianeta. Esiste infatti un'isola argentina quasi surreale e assolutamente perfetta nelle sue caratteristiche. Di cosa si tratta?

Stiamo parlando di un piccolo e misterioso isolotto situato nel delta del fiume Parana tra Buonos Aires e Campana, in Argentina. Deve il suo particolare nome "The Eye" poiché è nello specifico un sottile pezzo di terra dalla forma circolare e dal diametro di ben 120 metri che ruota continuamente su se stessa, fra le acque limpide di una pozza alquanto insolita per la zona in cui si trova.

La scoperta è avvenuta per puro caso, grazie al regista argentino Sergio Neuspiller, che si trovava nel bel mezzo di una ricerca di un posto nel quale girare un nuovo film sul paranormale. Il posto si presentò subito dinnanzi ai suoi occhi, tuttavia quando il regista tornò dopo poco tempo sul luogo, si rese conto che l'isola si era letteralmente spostata.

Ebbene sì, ciò che desta dubbi e che ha reso The Eye famosa in breve tempo in tutto il mondo, è che quest'ultima ruota continuamente attorno al suo asse. Gli scienziati però, spiegano tale fenomeno grazie alla presenza di grandi pozzi naturali che creerebbero dunque dei flussi d'acqua tali da essere in grado di spostare l'intera "isola".

Nonostante non si tratti dell'isola che per 6 mesi all'anno è francese e 6 spagnola, i più "fantasiosi" attribuiscono la sua particolarità all'intervento di forze soprannaturali e alla presenza di civiltà aliene. Sebbene si tratti sicuramente di un fenomeno insolito, è ugualmente osservabile attraverso le immagini satellitari di Google Earth scattate in diversi momenti, dimostrando che non vi è nulla di "paranormale".