The Freestyle Gen 2 è ufficiale: il proiettore Samsung ora ha Gaming Hub

A gennaio 2023, Samsung ha annunciato al CES 2023 il Freestyle 2, proiettore portatile di seconda generazione che punta a migliorare quanto di buono già espresso dal suo predecessore nel 2022.

A distanza di qualche mese da quel breve annuncio, in piena estate Samsung ha finalmente svelato il Freestyle Gen 2, processore che punta ancora di più sull'intrattenimento focalizzandosi finalmente anche sul gaming con l'integrazione del popolare Gaming Hub di Samsung, diventando uno smart hub ancora più potente e capace con il pieno supporto delle più popolari piattaforme di gioco in streaming, tra cui Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW, ma anche attraverso le maggiori app dedicate agli appassionati che amano guardare gameplay e partecipare alla community, come YouTube e Twitch.

Oltre alla piena compatibilità con i controller Bluetooth, il produttore promette una maggiore fluidità e un'esperienza migliorata su più fronti. Immancabile il SolarCell Remote per l'utilizzo delle funzionalità smart per l'Home Entertainment, che non necessita di batterie ma può essere ricaricato con i raggi solari e tramite USB-C.

Quanto alle capacità di proiezione, non sembrano esserci invece grosse differenze rispetto allo scorso anno, con una diagonale ottimale compresa tra i 30 e i 100 pollici, una risoluzione nativa pari a 1080p, il supporto all'HDR10+ e un contrasto di 100.000:1.

Non sappiamo se e quando il proiettore debutterà sul Vecchio Continente, ma è già apparso sullo store americano del produttore a un costo di 800 dollari, con preorder già attivo e spedizioni fissate a partire dal 1 settembre 2023.