The 'Joy of Sweat': Il libro che vuole 'sdoganare' il sudore

Per quale motivo il sudore è reputato un "problema" dalla nostra società? è questo l’interrogativo che si pone il libro “The Joy of Sweat” della giornalista scientifica Sarah Everts.

Il sudore spesso rivela quello che vogliamo nascondere: nervosismo, fatica e paura, tutti stati d’animo che cerchiamo di celare alla collettività per motivazioni culturali e sociali. Ma forse è il momento di trovare "serenità invece di vergogna" sostiene Sarah attraverso il suo libro, che offre quello che lei chiama un "discorso di incoraggiamento al sudore" ripercorrendo la storia e la scienza delle nostre ghiandole sudoripare.

Infatti il sudore è il prodotto di secrezione delle milioni di ghiandole sudoripare disperse nello strato intermedio della cute umana, che tra le molte funzioni hanno quella di regolare la temperatura corporea; come osserva la Everts: ”è una caratteristica che poche specie possono vantare, ogni goccia di sudore racconta la storia della nostra evoluzione: la nostra capacità di mantenere la calma ci ha letteralmente tenuti vivi”.

The “Joy of Sweat” offre molti fatti interessanti sul “nostro sudore” ma affronta anche temi più “spinosi” come la possibilità che venga impiegato dalle aziende per estrapolare dati sensibili; il tema di fondo rimane comunque il concetto che il sudore è semplicemente "un corpo che fa del suo meglio per fare le sue cose" come scrive la stessa Everts, riferendosi ai produttori di deodoranti e antitraspiranti che hanno venduto il sudore come un problema e un disagio.

A proposito di sudore, avete letto il nostro articolo sulle sue potenzialità quando si parla di smartwatch?