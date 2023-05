The Lord of the Rings Gollum avrà il DLSS3: ecco le prestazioni delle RTX 4000

Confermate le modalità grafiche di Gollum su console, arrivano le prime conferme sulle performance anche su PC, con il titolo dedicato al franchise di JRR Tolkien che si prepara al suo debutto multipiattaforma tra pochissimi giorni.

La data da segnare sul calendario, lo sappiamo già, è quella del 25 maggio 2023, e a dirci cosa dovremmo aspettarci su PC è stata NVIDIA, che ne annuncia anche il pieno supporto con il DLSS3, casualmente (neanche troppo) nella stessa giornata in cui abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione della RTX 4060 Ti.

Sebbene manchino ancora i dati specifici per quest'ultima, il team verde ci ha mostrato come se la cava il resto della lineup alle prese con il gioco di Daedalic con risoluzione 4K (2160p), sia nativa che con DLSS3 attivo, inclusi Frame Generation e Super Resolution (in modalità Performance, quindi al massimo boost e al minimo della qualità).

I settaggi grafici nel motore di gioco puntano chiaramente al massimo.

A dominare la classifica è la RTX 4090, in grado di produrre 48 FPS in modalità nativa e ben 169 con generazione frame attiva. La RTX 4070, invece, chiude la classifica con 20 FPS nativi e 79 con DLSS3, a ulteriore dimostrazione di quanto tale feature possa diventare dirimente per traghettarci verso la nuova generazione di videogiochi. In calce troverete il grafico completo condiviso da NVIDIA.