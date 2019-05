The North Face ha usato Wikipedia per modificare i risultati di ricerca di Google

The North Face, il popolare produttore di abbigliamento e calzature per la montagna, ha messo su tramite l'agenzia pubblicitaria Leo Burnett Tailor Made, uno schema volto a portare i propri oggetti nella parte superiore di Google Immagini. Lo schema prevedeva la sostituzione delle foto di Wikipedia con degli scatti che ritraevano i propri prodotti.

Nel video promozionale, la società sottolinea come tutti i viaggi inizino con una ricerca iniziale su Google, e spesso la prima immagine proviene da un articolo di Wikipedia. La compagnia ha approfittato di queso aspetto per fare lo stesso con le pagine che riguardavano il trekking in destinazioni popolari come il Guarita State Park in Brasile e Huyana picchu in Perù. Durante alcuni viaggi ha scattato foto ai propri prodotti, per poi scambiarle con quelle originali presenti su Wikipedia.

Nel filmato pubblicato da The Verge la compagnia si vanta di come abbia abilmente hackerato i risultati di ricerca di Google per portare i propri prodotti nella prima pagina "non pagando assolutamente nulla, ma collaborando con Wikipedia", che però non era in alcun modo una collaborazione ma una violazione dei termini di servizio dell'enciclopedia pubblica.

Non appena la storia è stata pubblicata su AdAge, però, i volontari di Wikipedia hanno immediatamente provveduto a rimuovere tutti gli scatti dei prodotti ed hanno segnalato gli account responsabili per aver violato le regole interne.