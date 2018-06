The Outline: 'Apple ha ammesso il problema alle tastiere dei MacBook', riparazione gratis

Il noto sito The Outline aveva pubblicato, ormai diversi mesi fa, alcuni articoli nei quali segnalava diverse problematiche legate a dispositivi Apple. Ebbene, stando a quanto riportato dallo stesso portale, sembra che la società di Cupertino abbia ammesso ammesso le sue "colpe".

Infatti, nell'articolo titolato "Apple ammette che i suoi computer sono rotti", i colleghi di The Outline scrivono: "Alla fine, Apple ha ammesso ai propri clienti che il design delle tastiere di MacBook e MacBook Pro è così imperfetto da essere incline a tasti inceppati o morti, come originariamente riportato da The Outline in ottobre, e che coprirà il costo delle riparazioni oltre la normale garanzia. L'ammissione arriva dopo che la società è stata colpita da non meno di tre class action riguardanti i computer e le loro tastiere ultra-sottili".

In particolare, stando anche a quanto riportato da CNET, Apple sostituirà gratuitamente le tastiere che presentano le succitate problematiche. I modelli coinvolti sono i seguenti:

MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015)

MacBook (Retina, 12­ pollici, inizio 2016)

MacBook (Retina, 12 pollici, 2017)

MacBook Pro (13­ pollici, 2016, 2 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, 2 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 4 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, 4 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

MacBook Pro (15 pollici, 2017)

Nel caso aveste riscontrato questi problemi, dunque, potete recarvi presso un Apple Store o reseller autorizzato per la sostituzione. Da notare il fatto che l'intervento non estenderà la garanzia del prodotto.