'The Pig War': quella volta che UK e USA stavano per farsi guerra per un maiale

Conoscete il Trattato dell’Oregon? È un patto tra gli Stati Uniti d’America e il Nord America britannico (attuale Canada) che stabiliva i confini delle due nazioni. Niente di complesso, no? Tuttavia, nelle isole situate a sud-ovest di Vancouver non è così. Tracciare un confine geografico sarebbe stato particolarmente fastidioso a causa delle isole.

Una delle isole più grandi e importanti di questa zona, l'isola di San Juan, era di notevole importanza per la sua posizione strategica alla foce del canale. Proprio per questo, sia gli Stati Uniti che il Regno Unito rivendicarono la sovranità dell'isola e, senza alcun tipo di sorveglianza e regolazione, i cittadini di entrambi i paesi iniziarono a stabilirsi lì.

A giudicare dai resoconti dell'epoca, entrambi i gruppi di isolani non avevano troppi contrasti. Tuttavia, ciò non durò per molto tempo, poiché il 15 giugno 1859 un maiale appartenente agli inglesi si imbatté accidentalmente nella terra di Lyman Cutlar, un allevatore americano. Quando Cutlar notò che il maiale mangiava alcune delle sue patate, si arrabbiò e in un impeto di rabbia sparò e uccise il maiale.

Sì, avete capito cosa stesse per accadere.

Il maiale era in realtà di proprietà di un impiegato britannico della Compagnia della Baia di Hudson chiamato Charles Griffin. Quando Griffin ha scoperto la morte del maiale, è andò ad affrontare Cutlar.

Cutlar, tuttavia, si offrì di pagare a Griffin una somma di $ 10 come risarcimento per il maiale morto, ma non furono abbastanza per l’americano, ovviamente. Griffin denunciò Cutlar alle autorità britanniche locali che minacciarono di arrestare l’americano. I compatrioti di Charles, in tutta risposta, scrissero una petizione chiedendo la protezione dell'esercito americano.

Durante il mese successivo ci fu una situazione di stallo, con entrambe le parti che aumentarono lentamente la loro presenza militare nell'area e con la nona fanteria statunitense che si rifiutava di muoversi, vista la loro inferiorità numerica.

Fu solo con l'arrivo dell'ammiraglio Robert L. Baynes comandante in capo della marina britannica nel Pacifico, che le cose cambiarono: egli rifiutò espressamente di non voler ingaggiare una guerra tra due grandi nazioni solamente per un maiale.

Ovviamente, la voce di una Pig War giunse sia a Washington che a Londra. I funzionari di entrambe le sponde dell'Atlantico sono rimasti scioccati dal fatto che una disputa su un maiale si fosse trasformata in una situazione di stallo che coinvolgeva fino a 3 navi da guerra, 84 cannoni e oltre 2.600 uomini.

In realtà non è la prima volta che il Regno Unito entra in guerra per un “piccolo” pretesto…

Oggi, sia il campo britannico che quello americano possono ancora essere visitati nel Parco storico nazionale dell'isola di San Juan. È interessante notare che questo è l'unico posto in un parco nazionale degli Stati Uniti in cui una bandiera straniera viene regolarmente issata sul suolo statunitense. Sia la bandiera che l'asta della bandiera sono state fornite dal governo britannico in segno di amicizia.

Rimanendo in termini di "conflitti ridicoli", conoscete la guerra delle uova?