The Punisher: Jon Bernthal svela un interessante retroscena su World Trade Center

Il protagonista di Jon Bernthal , a quanto pare ha vissuto una vita estremamente interessante, che un tempo era dominata da risse ed episodi curiosi, che in parte rispecchiano anche il personaggio interpretato nella serie tv targata Netflix.

Nel corso di un'intervista rilasciata ad Esquire, Bernthal ha parlato del suo passato e dei suoi tentativi di portarsi alle spalle il suo passato travagliato.

L'attore, nello specifico, ha parlato di un incidente avvenuto sul set di World Trade Center, il film del 2006 diretto da Oliver Stone.

Nella pellicola, Bernthal interpretava un ufficiale di Polizia dell'Autorità Portuale, che era costretto a rispondere a rispondere a non poche domande sull'attacco terroristico dell'11 Settembre del 2001.

Stone, notoriamente molto esigente come registra, a quanto pare non era entusiasta della prestazione di Bernthal in un primo momento: "durante le riprese si è messo a gridare che l'attore che avevano preso come protagonista era troppo freddo. Dopo aver sbraitato contro chiunque, si rivolse a Bernthal puntandogli contro il dito dicendogli che era il peggiore" si legge nell'intervista.

La risposta di Bernthal, che si è sempre contraddistinto per essere una persona estremamente sincera, fu molto schietta: "lascia che ti dica una cosa, amico. Puoi anche essere Oliver Stone, ma ti rompo il culo, anche qui, su questo set. Davanti a tutti. Hai capito?" ha affermato l'attore, il quale ha ammesso che quanto detto da Stone era semplicemente un monito nei confronti di un attore che, in quel momento, era "giovane e stupido".