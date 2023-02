The Register e il report sul presunto 'accordo segreto' tra Google e Apple

Arriva così, in un apparentemente casuale venerdì di metà febbraio 2023 un report che muove accuse non di poco conto a Google e Apple. A lanciare il tutto è il sito Web britannico The Register e la questione sta facendo rapidamente il giro del Web.

Per intenderci, si sta discutendo della situazione anche su portali come MacRumors e al centro del dibattito sembrerebbe esserci quello che viene definito da PhoneArena "un accordo illegale per mantenere Apple fuori dall'industria dei motori di ricerca". Insomma, capite bene che le accuse mosse da The Register non sono di poco conto.

Ma a cosa farebbe riferimento questo presunto "accordo segreto" tra le due grandi aziende del mondo Tech? Secondo quella che The Register definisce "fonte a conoscenza della questione", a "preoccupare" il Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito sarebbe il fatto che, citiamo testualmente, "Google ha pagato ad Apple una parte delle entrate di ricerca generate dalle persone che utilizzano Google Chrome su iOS".

"Il watchdog della concorrenza britannico è preoccupato che i pagamenti di Google ad Apple scoraggino il produttore di iPhone dal competere con Google", scrive il sito Web britannico The Register nel suo report. Per il momento non sono arrivati commenti ufficiali da Google, da Apple o dal Competition and Markets Authority del Regno Unito.