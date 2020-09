The Rising of the Shield Hero 2: a che punto è la produzione della seconda stagione?

The Rising of the Shield Hero 2 ha finalmente una data dopo 2 anni di attesa dalla prima stagione. Ad ogni modo, durante l'evento Crunchyroll EXPO, lo staff della serie ne ha approfittato per prendere parola e fare il punto della situazione sullo stato della produzione e sul futuro del franchise.

Lo studio Kinema Citrus è riuscito a rispettare adeguatamente una light novel molto apprezzata in Giappone, proponendo una trasposizione televisiva di pregevole fattura che è riuscita persino ad incrementare la florida fan-base. Proprio per questo, al termine della seconda stagione, lo staff ha immediatamente messo in cantiere una seconda e una terza serie.

A tal proposito, durante l'evento per Crunchyroll ha preso parola il noto produttore dell'anime, Junichiro Tamura, che oltre ad aver promesso un'attesa minore per la terza stagione, ha chiarito lo stato della produzione di The Rising of the Shield Hero 2:

"Lo sceneggiatore Keigo Koyanagi ha scritto per noi un'ottima sceneggiatura. Ma in realtà, stiamo ancora lavorando sull'adattamento. I nuovi personaggi apparsi [con il trailer della stagione 2] stanno prendendo vita nello studio. Diciamo che adesso stiamo lavorando per incorporarli alla storia."

A quanto pare, la produzione dell'anime sembra essere a buon punto e con ancora diversi mesi alle spalle è lecito aspettarsi un buon lavoro dallo studio. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.