The Rock possiede Stan, il Tyrannosaurus rex più costoso di sempre?

Recentemente The Rock, il nome d'arte dell'attore Dwayne Johnson, è apparso sul programma "ManningCast" dell'NFL il 17 gennaio. Durante la trasmissione nello sfondo si è potuto osservare il cranio di un T.Rex, quello che potrebbe essere Stan, il fossile più costoso di sempre venduto all'asta per 32 milioni di dollari.

"Ho un teschio di T. Rex, sì", ha affermato Johnson, ridendo, durante lo spettacolo. "Quello è Stan. È il teschio di T. Rex più completo mai trovato da un paleontologo che si chiamava Stan, quindi questa testa è stata chiamata in suo onore. Abbastanza figo, no?". Si tratta, tuttavia, del vero Stan o è semplicemente una replica?

Quando venne acquistato qualche tempo fa non si conosceva l'acquirente e solitamente i paleontologi non sono mai felici di queste vendite, poiché scheletri così perfetti e completi meritano di essere esposti ai musei o studiati dalla scienza. "Si tratta di una replica o del vero Stan?" Si chiedevano i fan. Così, dopo la trasmissione in cui è apparso The Rock, molti hanno chiamato il Black Hills Institute (BHI) nel South Dakota, la società che in precedenza possedeva e ospitava Stan, che ha chiarito la questione.

"È una replica!", ha affermato Peter Larson, paleontologo, presidente e fondatore del Black Hills Institute, una società che fornisce fossili per la ricerca, l'insegnamento e l'esposizione. "The Rock ha acquistato dal Black Hills Institute un calco del teschio di Stan verso la fine del 2021. Eravamo molto entusiasti che ne avrebbe avuto uno. È uno dei nostri eroi".

Quindi una domanda sorge spontanea: dove si trova adesso Stan? Non lo sappiamo, perché è stato acquistato da un privato. Molti paleontologi e la Society for Vertebrate Paleontology furono sconvolti dalla vendita, poiché molto probabilmente si è persa per sempre la possibilità di studiare lo scheletro più completo di un Tyrannosaurus rex, il più feroce carnivoro ai tempi dei dinosauri.