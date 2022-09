The Sandbox, la più grande Banca di Singapore sbarca nel Metaverso

Mentre The Sandbox accoglie le novità della Season 3, il metaverso in salsa voxel continua ad accaparrarsi consensi da parte del pubblico più eterogeneo. Stavolta, in particolare, è toccato alla più grande banca di Singapore.

Stiamo parlando della banca DBS, che ha da poco stretto una partnership strategica con The Sandbox e che porterà alla creazione di nuove esperienze all'interno del metaverso dell'azienda.

In seguito a questo accordo tra le due parti, la banca acquisterà anche un appezzamento di terreno virtuale di dimensione 3 x 3 all'interno del mondo di gioco per consentire lo sviluppo di "BetterWorld", un'esperienza unica e interattiva per mostrare l'importanza di costruire, tutti insieme, un mondo migliore e più ecosostenibile.

"La nostra partnership con The Sandbox e Animoca Brands segna l'inizio di un'entusiasmante collaborazione per andare oltre i confini di ciò che è possibile nel metaverso", ha affermato Piyush Gupta, CEO di DBS. "Non vediamo l'ora di sfruttarlo come un'innovativa piattaforma per dare visibilità a importanti questioni ESG - ambientali, sociali e di governance - e per puntare i riflettori sulle comunità e sui partner che stanno facendo un buon lavoro per affrontarle".

Nel frattempo, ricordiamo che negli scorsi mesi anche Times Square è approdata nel Metaverso di The Sandbox in seguito a una partnership siglata con TIME Magazine.