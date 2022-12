The Sandbox, parte il 'K-Verse': terra in vendita nel distretto coreano

L'aura di esclusività di The Sandbox è, forse, fra i suoi tratti caratterizzanti che più di tutti attirano nuovi utenti nella sua esplorazione; tuttavia, sebbene le Alpha Season di The Sandbox offrano gratuitamente esperienze per tutti, essere proprietari terrieri è tutta un'altra storia.

Gli "appezzamenti", chiamati LAND, possono essere acquistati come token non fungibili direttamente nei principali marketplace come OpenSea o CDC, mentre l'acquisto di nuovi NFT è un evento più unico che raro, cosa che contribuisce a rendere ancora più esclusive le sessioni di vendita.

È proprio di questo che si parla oggi, ovvero della messa in vendita di oltre 1.500 LAND intorno ai terreni di 17 brand coreani, che andranno a formare quello che i ragazzi di Animoca hanno ribattezzato "K-VERSE". Le vendite saranno attive fino al 12 dicembre incluso, ma per celebrare questo evento saranno estratti anche LAND standard e premium da assegnare ad alcuni fortunati utenti registrati.

Gli ESTATE 3x3 e 6x6, oltre ad altri 15 LAND 1x1, saranno messi all'asta su OpenSea direttamente dal team di sviluppo.

Cindy Lee, CEO di The Sandbox Korea, ha spiegato che "i contenuti coreani sono diventati un simbolo culturale per molte categorie di intrattenimento, tra cui musica, giochi, film e tanto altro. È arrivato il momento di mostrare un po' di contenuti-K anche nel metaverso grazie al K-Verse [...] Questo sarà solo l'inizio, ma cercheremo di far sbarcare ancora più brand coreani su The Sandbox".

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di espansione avviato già il 24 novembre 2022, quando The Sandbox ha iniziato a vendere nuovi LAND in altri quartieri particolarmente ricercati.