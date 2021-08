The Sims live IRL su Twitch: gli utenti scelgono, risultato esilarante

La serie di videogiochi The Sims è diventata molto popolare nel corso degli anni anche per via della libertà d'azione lasciata all'utente: si può di fatto scegliere in che modo far proseguire la vita degli "avatar virtuali". Ma cosa accade se a svolgere le operazioni è una persona in carne e ossa in diretta su Twitch? Ora possiamo scoprirlo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PC Gamer, qualcuno ha deciso di dare vita a un format di questo tipo tramite la piattaforma di proprietà di Amazon. Come potete ben immaginare, a decidere cosa fare in questo caso è la chat. D'altronde, cosa potrebbe mai andare storto? In ogni caso, lo streamer Jerma985 sta cercando di rendere il tutto il più esilarante possibile.

Il format "The Jerma985 Dollhouse", che tra l'altro è in collaborazione con Coinbase, permette al pubblico di scegliere cosa far fare allo streamer tramite l'apposita estensione Dollhouse, realizzata ad hoc per l'occasione. Mediante quest'ultima, il pubblico sceglie sia le azioni che vengono svolte dal Content Creator che il suo outfit.

In basso a sinistra ci sono invece le barre di fame, sete, igiene, divertimento e bisogni. In ogni caso, tranquilli, ovviamente ci sono dei limiti e le dirette Twitch di Jerma985 cercano semplicemente di strappare un sorriso. Infatti, la "prima puntata" ha avuto una durata di poco meno di tre ore: nulla quindi a che vedere con streamer che effettuano dirette 24 ore su 24. Si tratta di un format "costruito".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: i momenti "atipici" non sono di certo mancati. Ad esempio, nella "seconda puntata" la chat ha deciso di piazzare un letto sopra il letto già esistente. Insomma, sicuramente si tratta di un format che non si vede esattamente tutti i giorni.