The Verge sicura: shortage GPU finito, schede video NVIDIA e AMD disponibili

Già da un po' di tempo si fa riferimento alla fine dello shortage delle schede video. Certo, da noi può ancora risultare complesso trovare determinate GPU al "giusto prezzo", ma la situazione sta nettamente migliorando. Dall'estero però sono sicuri: lo shortage delle schede video è alle spalle.

Ad affermarlo è The Verge, che in un articolo a firma Sean Hollister annuncia che "lo shortage di GPU è finito". L'autore spiega infatti di essere riuscito ad acquistare una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a un prezzo allineato all'MSRP. Si fa riferimento al mercato statunitense, dunque il costo è stato pari a 599 dollari.

Cosa ha spinto Hollister a effettuare un'affermazione di questo tipo? Innanzitutto, il fatto che per circa due anni coloro che avevano intenzione di acquistare una Founders Edition di questo tipo hanno dovuto essere pazienti/fortunati e avere molto tempo a disposizione per riuscire a seguire i vari drop e portarsi a casa la scheda video tanto bramata.

Ora, invece, l'autore dell'articolo è riuscito ad acquistare la succitata GPU dal portale di Best Buy otto ore dopo l'avvio del classico drop settimanale. In parole povere, anche un utente con relativamente poco tempo a disposizione può adesso riuscire a fare sua una scheda di questo tipo pagando il prezzo MSRP, perlomeno negli Stati Uniti d'America.

Hollister afferma inoltre che altre GPU erano ancora disponibili all'acquisto il giorno seguente. Da qui è partita l'analisi di The Verge, che ha "scoperto" che anche per quel che riguarda AMD la disponibilità non è poi così male ultimamente. Un'analisi dei costi su eBay legati agli ultimi mesi ha tra l'altro fatto emergere un calo dei prezzi per quel che concerne schede video come la NVIDIA GeForce RTX 3080.

Insomma, sono molteplici i fattori che hanno portato la redazione di The Verge a "decretare" che lo shortage di GPU è finito. Invitandovi ad approfondire l'articolo pubblicato da The Verge nella giornata del 1 luglio 2022 se siete interessati alla questione, risulta interessante dare rapidamente un'occhiata alla disponibilità delle GPU in Italia, basandosi sui portali ufficiali.

A tal proposito, ricordiamo che è stato lanciato il programma NVIDIA Pronte e In Stock, che sta fornendo agli utenti svariate possibilità in termini di disponibilità delle schede video. Una pagina che potreste però voler tenere monitorata maggiormente è quella relativa alle Founders Edition di NVIDIA, che al momento in cui scriviamo consente di acquistare NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti e RTX 3080 Ti. Certo, le altre GPU non risultano disponibili per ora, ma qualcosa si muove: ricordiamo infatti che di recente ci sono stati, ad esempio, drop di NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Per il resto, potreste voler tenere monitorato il sito Web di AMD.